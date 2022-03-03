Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:09 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на депутата городской Думы Александра Петрова.

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Алексей Колчин © ИА REGNUM

По его словам, мэрия уже направила расчеты в Региональную энергетическую комиссию. Проезд может подорожать до 24 рублей. Решение должно одобрить областное правительство. Тем временем перевозчики сетуют на то, что ситуацию едва ли спасет незначительное изменение стоимости. Автобусы вынуждены простаивать в автопарках. У их владельцев нет средств для проведения ремонта. Напомним, сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила составляет 21 рубль.

Как сообщало РЕ, ранее стоимость проезда повысили в Екатеринбурге. Произошло это 11 февраля 2022 года. Теперь горожане вынуждены платить за поездку в общественном транспорте 32 рубля вместо 28.