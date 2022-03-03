Москва, 3 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Сегодня, 3 марта, по состоянию на 15:25 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent растут на 1,39%, до $114,5 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUMуправляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Basil D Soufi Добыча нефти в ОАЭ

«2 марта на заседании ОПЕК+ было принято решение продолжать наращивать добычу нефти в соответствии с ранее согласованным графиком. Экспортеры пока спокойно реагируют на разгон нефтяных цен.

В то же время потребители нервничают из-за угроз ограничения российского экспорта. Германия даже объявила, что распечатает свои государственные резервы нефти и дополнительно направит средства на покупки сжиженного газа.

Газ на европейском спотовом рынке, тем временем, продолжает дорожать, поднявшись выше $2000 за 1000 кубических метров. В первой половине дня нефть поднималась почти до $120 за баррель.

Одновременно дорожают и другие товарные позиции. Однако в последние часы котировки отступили от максимумов. Тем не менее, уровень $120 может быть преодолен, хотя бы в тестовом режиме, ещё на этой неделе», — считает эксперт.

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