Москва, , 16:07 — REGNUM В трёх московских аэропортах задержали и отменили 153 авиарейса, сообщает 3 марта сервис «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Publicdomainpictures.net

По данным на 16:00 по московскому времени, во «Внуково» задержано 17 рейсов, 64 рейса отменено, в «Домодедово» задержано 11 рейсов, 12 рейсов отменено, в «Шереметьево» 19 рейсов задержано, 30 рейсов отменено.

По «Жуковскому» данных об изменениях в расписании полётов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, между Россией и рядом стран отсутствует авиасообщение из-за введённых санкций. Также несколько аэропортов юга России не работают из-за проведения военной спецоперации на Украине.