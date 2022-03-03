Париж, 3 марта, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Решение участвовать в качестве кандидата в президенты на выборах 2022 года во Франции намерен объявить действующий президент республики Эммануэль Макрон, передаёт 3 марта France Info.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Соответствующее заявление глава государства сделает завтра, 4 марта. Объявление будет сделано письменно: пресса опубликует его.

Отметим, чтобы участвовать в президентских выборах во Франции, кандидат должен до вечера завтрашнего дня подать подписи более пяти сотен мэров городов страны в его поддержку. Также от кандидата требуется декларация о доходах.