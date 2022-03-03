Страсбург, Франция, 3 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Для того, чтобы Грузию приняли в Евросоюз, нужно, чтобы политические стороны в стране научили вести себя соответствующим образом. Об этом заявил 3 марта в соцсети Facebook депутат Европарламента Майкл Галер.

Цитата из к/ф «Хулиганы» реж. Лекси Александр. 2005. США, Великобритания Хулиганы

Он прокомментировал сообщение председателю комитета по европейской интеграции парламента Грузии Маке Бочоришвили, который на своей странице в Facebook сообщил, что Тбилиси скоро направит заявку.

«Хорошо, — отметил евродепутат. — Но тогда ведите себя также по-европейски при выработке политики. Это сообщение направлено ко всем соответствующим заинтересованным сторонам».

Напомним в Евросоюзе на протяжении нескольких лет отмечают в Грузии между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией слишком накалённые отношения. Причем, ситуация ухудшается. Для того, чтобы стороны могли провести переговоры, требуется посредник из США или ЕС, но и тогда они не всегда могут договориться.