Екатеринбург, 3 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Свердловчанка добилась компенсации от виновника ДТП. В результате аварии женщина получила серьезные травмы. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Pixabay.com В суде

ДТП произошло в декабре 2020 года. Столкнулись иномарка и «ВАЗ». Виновником аварии был признан водитель отечественного автомобиля. Мужчина ехал из Екатеринбурга в Алапаевск Свердловской области. Для обгона он выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с иномаркой. В результате аварии пострадала женщина. Она находилась за рулем «Мазды».

Свердловчанка обратилась в суд. Она требовала взыскать с водителя отечественного авто 200 тыс. в качестве компенсации морального вреда и 20 тыс. на судебные расходы. Виновник аварии не согласился с такими требованиями. Он утверждал, что женщина не получила серьезных травм в результате ДТП. Суд частично удовлетворил иск свердловчанки. Мужчину обязали выплатить потерпевшей 157 тыс. рублей. Из них 150 тыс. за причиненный моральный вред.