Москва, , 16:02 — REGNUM Криптовалюта может быть инструментом обхода санкций, которые введены странами Запада против РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэра, который пообещал, что ЕС позаботится о том, чтобы России не смогла обойти санкции с помощью криптовалют.

Криптовалюта

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«Теоретически криптовалюта и блокчейн не позволяют видеть, кто совершает операции, — сказал Алиев. — Соответственно, криптовалюта действительно может выступить инструментом обхода. Но на практике это сложно реализовать. Ведь объёмы транзакций достаточно большие и отследить их легко. Многое будет зависеть от давления, оказываемого на криптобиржи, и их готовность к сотрудничеству с Западом. Ведь Запад может наложить санкции и на сам рынок криптовалют».

Напомним, как сообщалось ранее, Ле Мэр заявил о недопустимости того, чтобы «крипта» подрывала эффективность санкций против России.