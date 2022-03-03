Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Участие в несанкционированных и несогласованных акциях в Санкт-Петербурге будет пресекаться сотрудниками полиции и наказываться по закону, предупреждает 3 марта ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция Петербурга Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Как отметили в ведомстве, в городе сейчас реализуется комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка.

«Все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности», — предупреждают в Главке МВД.

Кроме того, граждане, которые допустили провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом, в том числе Уголовным кодексом.

«Призываем граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей», — резюмировали в полиции Петербурга.

Напомним, Генпрокуратура РФ приравняла участие в незаконных акциях к вовлечению в деятельность запрещённых организаций. Выходить на протесты призывают экстремистские объединения. Соглашаясь, граждане становятся участниками радикальных организаций. Согласно Уголовному кодексу, таким лицам грозит уголовная ответственность и срок до 6 лет колонии.

Напомним, в последнюю неделю в Петербурге было пресечено несколько несанкционированных акций, связанных с реакцией на специальную военную операцию России. Задержанные несколько сотен участников привлечены к административной ответственности и наказаны штрафами, обязательными работами или арестами.

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