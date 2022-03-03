Ростов-на-Дону, 3 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Специальная операция по защите Донбасса — вынужденная мера. Такое мнение высказал председатель Ростовского регионального отделения «Союза добровольцев Донбасса», казак Ростовской казачьего округа Тимур Оккерт.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Казачий шеврон

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«Мы, ополченцы первой волны, восемь лет ждали этого решения. Долгих восемь лет. Потому что решить судьбу республик Донбасса мирным путём не удалось. Нас не услышал Киев, нас не услышал Вашингтон, нас не услышал Брюссель. Теперь мы не остановимся. Мы уничтожим на территории Украины фашистскую гидру. Украиной должны управлять вменяемые люди, чтобы выстраивать дружеские отношения с Россией», — отметил он.

Оккерт обратился к защитникам Донбасса, которые с честью выполняют поставленные задачи. Он пожелал солдатам и офицерам удачи и сил.

ИА REGNUM сообщало, что с 24 февраля продолжается специальная военная операция России по защите Донбасса от украинской агрессии. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооружённых сил России освобождают территорию от ВСУ.