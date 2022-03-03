Женева, Швейцария, 3 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Регулярные обсуждения в Совете ООН по правам человека ситуации на Украине в течение последних восьми лет не принесли никакого результата. Об этом в ходе выступления 3 марта на специальном заседании СПЧ по ситуации на Украине заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире всемирной организации Геннадий Гатилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Восемь лет Совет регулярно обсуждает ситуацию на Украине. И в чём мы продвинулись за это время?» — сказал дипломат.

Он напомнил, что всего СПЧ было подготовлено 45 докладов на основании материалов созданной им же наблюдательной миссии, в которых фиксировались «страдания населения Донбассе, тысячи мирных жителей которого, включая сотни детей, погибли в результате бомбовых ударов со стороны вооружённых сил Украины».

Постпред подчеркнул, что Запад мог бы спасти жизни убитых украинскими боевиками и националистами жителей ДНР и ЛНР и «не допустить нынешней эскалации».

«Для этого странам ЕС и США нужно было дать этим процессам адекватную оценку и оказать воздействие на киевские власти с тем, чтобы побудить их предпринять шаги по улучшению ситуации в собственной стране и урегулированию конфликта в Донбассе», — пояснил Гатилов.

Вместо этого, подчеркнул российский дипломат, все восемь лет Запад игнорировал «трагедию этого региона, да и по сути всей Украины».

«Почему вы вместо того, чтобы отстаивать права и свободы украинцев и бороться за их жизни, во всём потакали и продолжаете потакать преступному режиму в Киеве, стыдливо закрывая глаза на его преступления?» — сказал постпред, обращаясь к странам ЕС и США.

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Он указал на то, что западным странам «марионеточный режим Владимира Зеленского» нужен как «инструмент давления и разменная карта в вашем противостоянии с Россией». Постпред РФ подчеркнул, что в этой ситуации Москва «не видит добавленной стоимости в сегодняшних дебатах».