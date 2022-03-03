Москва, 3 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В марте 2022 года в РФ объем продаж смартфонов вырастет в денежном и количественном выражении, но дальше должен снизиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Смартфон

«Повышенный спрос на смартфоны связан с ростом обменного курса и опасениями о прекращении поставок популярных моделей. Но если в отношении продукции Apple такие опасения подкрепляются приостановкой работы Apple Store, то Samsung и китайские бренды предполагают продолжить реализацию своей техники в нашей стране? и это охладит ажиотаж, — сказал Цыганов. — В марте объем продаж вырастет в денежном и количественном выражении, но дальше должен снизиться. Смартфоны все-таки не предмет первой необходимости. И покупать их про запас по выросшим ценам не будут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея продолжит поставлять в Россию автомобили, смартфоны и другую бытовую технику.