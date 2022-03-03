Москва, 3 марта, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Телеведущая и певица Ольга Бузова пожаловалась на оскорбления, которые она получает в соцсетях. Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 3 марта.

Скриншот видео в YouTube Ольга Бузова

«Что происходит сейчас с некоторыми людьми, я в ужасе. Сколько оскорблений, желания смерти пишет мне только потому, что я русская», — пишет Бузова. «Я люблю людей, для меня нет разграничений по национальному признаку. Пожалуйста, давайте сохраним в себе человека», — призывает она своих подписчиков.

Ранее актёр Константин Хабенский высказался относительно «публичных расправ», которые пользователи устраивают в соцсетях. «Давайте уважать мнение друг друга», — предложил он.