Ташкент, 3 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 3 марта провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Флаги Узбекистана и Казахстана

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы узбекско-казахстанских союзнических отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

Представители двух стран отметили важность своевременной и комплексной реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне.

«Рассмотрен график предстоящих мероприятий, в том числе проводимых в рамках празднования 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами (23 ноября 1992 г.)», — говорится в сообщении.