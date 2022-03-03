Москва, 3 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. ЦБ РФ предписал брокерам взимать с физических лиц комиссию не менее 30% за покупку USD, EUR, GBP. Это такое временное решение проблемы с падающим курсом рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«Напомним, что до этого ЦБ РФ запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг. Также российских экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, а со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из России больше 10 тысяч долларов наличными.

По итогу Минфин и Банк России пытаются удержать курс валют и в целом эффект должен быть.

Надо понимать, что последние восемь лет курс рубля держался благодаря бюджетному правилу. Грубо говоря, все эти восемь лет цена нефти была около $40 в за баррель, а всё, что выше, закупали валюту и золото и направляли эти средства в ФНБ.

Нефть и газ, несмотря на спецоперацию, по-прежнему идёт через Украину в ЕС. Учитывая обязательства продажи 80% экспортной валютной выручки, приток валюты остаётся на уровне до санкций.

Запрет нерезидентам на продажу российских акции остановит спрос с их стороны на валюту, потому что, продавая ценные бумаги РФ, они, как правило, сразу покупали доллар или евро чтоб вывести деньги из России.

Сальдо торгового баланса у РФ почти всегда было положительным. С запретом вывоза за рубеж не более 10 тысяч долларов уменьшится вывоз денег из страны гражданами на покупки, отдых и прочее. Спрос на доллар внутри страны уменьшится, а приток доллара останется примерно на том же уровне, что и раньше.

Если не будет более жесткой эскалации военного конфликта с вовлечением НАТО и последующих новых санкций, например, полное отключение России от SWIFT, то курс рубля должен нормализоваться, а доллар уйти обратно на 80−90 рублей. Конечно, для этого понадобится время.

Что касается россиян, то какие варианты помимо валюты сейчас остаются для того, чтобы спасти тающие на глазах сбережения в рублях?

Золото. Несмотря на отмену НДС на операции с золотом, нужно помнить, что золото куда менее ликвидно чем акции и валюта.

Недвижимость. Крайне сомнительный вариант в условиях дикого роста процентных ставок по ипотеке.

Акции РФ. Так как с владением акциями иностранных компаний сейчас большая неопределённость, у российских инвесторов остаются теперь только акции родной страны. И то, когда откроется рынок, но это намного лучше, чем ничего не делать.

Вклады. Формально стали гораздо более привлекательными из-за роста ставок, но на самом деле депозиты всё равно будут отставать от реальной инфляции.

Если сейчас депозиты начали приносить 19−21%, то инфляция с учётом обрушения курса рубля на 30−40% может превысить доходность депозитов почти вдвое.

Если у вас есть сбережения в валюте, то пока избегайте любых конвертаций в рубль, только в случае крайней необходимости, например, на еду и необходимые потребительские расходы», — дал советы эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России ввел комиссию в размере 30% для физических лиц при покупке иностранной валюты на бирже.

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