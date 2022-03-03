Самара, , 16:00 — REGNUM Уровень преступности снизился в 2021 году в Самарской области. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Преступность

Итоги работы прокуратуры Самарской области по укреплению законности и правопорядка в 2021 году были подведены на расширенном заседании коллегии областного надзорного ведомства.

Сообщается, что в регионе число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 2,4%, в том числе на 12,5% снизилось число убийств, на 8,3% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах.

Отмечается, что в 2021 году сотрудниками прокуратуры было пресечено свыше 115 тысяч нарушений закона. Восстановлены права около 21 тысячи местных жителей.

Остро в регионе стоял вопрос соблюдения трудового законодательства. Так, в отношении руководителей организаций было заведено 80 уголовных дел, гражданам вернули порядка 400 миллионов рублей задолженности по заработной плате.

Более 200 направленных в прокуратуру области заявлений и исков касалось проблем жилищно-коммунального хозяйства. Всего каждый год в органы прокуратуры поступает порядка ста тысяч обращений по самым разным темам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области четырех чиновников оштрафовали за плохую уборку снега.