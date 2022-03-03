Ростов-на-Дону, , 15:55 — REGNUM На Украине под руководством Вашингтона намеренно стирают память о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. На это указали реестровые казаки Ростовской области в видеообращении.

Казаки Kazak-dona.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры — все новости» Атаман Ростовского округа есаул Виктор Симоненко напомнил, что в годы Великой Отечественной войны донские казаки, как и весь советский народ, встали на защиту Родины.

«Особую гордость у нас вызывает боевой путь 5-го гвардейского кавалерийского Будапештского Краснознамённого Донского казачьего корпуса, который в сентябре 1943 года освобождал Донбасс, а до марта 43-го освобождал Херсонскую, Кировоградскую, Николаевскую, Запорожскую области Украины. Сегодня для нас память о подвигах наших предков, как и наши культура и вера, являются священными», — подчеркнул он.

«В 2014 году с помощью США произошёл госпереворот на Украине. Началась война против всего русского. Уничтожается вся история, связанная с Россией. Памятники, братские могилы заброшены, сносятся советские памятники, уничтожается память о великом подвиге советского народа», — отметил Симоненко.

Казаки Ростовской области поддержали решения президента России по защите ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины.

«Братья-казаки и господа атаманы! В это время мы как никогда должны быть едины. Едины в действиях, помыслах. Казачья молодёжь Ростовской области целиком и полностью поддерживает решение президента России», — сказал руководитель казачьей детско-молодёжной организации «Донцы» Леонид Бабич.

ИА REGNUM сообщало, что сообщало, что с 24 февраля продолжается специальная военная операция России по защите Донбасса от украинской агрессии. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооружённых сил России освобождают территорию от ВСУ.

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