Волгоград, 3 марта, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В Волгоградской области за истекшие сутки выписаны после выздоровления 1 984 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 968 жителей, в том числе 181 ребёнка. От осложнений скончались 18 человек.

Александр Куликов ИА REGNUM Влажная уборка палат

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждён 188 461 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 159 274 человека, зарегистрировано 6 400 летальных исходов. В стационарах и амбулаторных условиях медицинскую помощь получают 22 786 жителей.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализировано 194 новых ковид-пациента.