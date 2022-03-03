Ереван, , 15:53 — REGNUM Полузащитник Генрих Мхитарян объявил о завершении карьеры в сборной Армении по футболу. Об этом 3 марта он написал в Instagram.

Генрих Мхитарян © Photolure

«После 95 матчей за сборную, тяжёлой работы, страсти и беспрецедентных взлетов и падений на пути представления моей страны на поле я принял решение завершить свою международную карьеру в сборной Армении», — написал Мхитарян.

Он добавил, что в ближайшие годы будет полностью сосредоточен на клубной карьере.

Напомним, Мхитарян с 2019 года выступает за итальянскую «Рому». В составе сборной Армении он играл на протяжении 15 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Армении, на счету 32 гола.