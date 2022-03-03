3 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление главы российского МИД о том, что Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности в рамках предстоящих переговоров.

Тимур Кондратьев, , 16:39 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Россия готова к обсуждению гарантий безопасности Украины в рамках очередного раунда переговоров, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 3 марта в социальной сети «ВКонтатке».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Для Зеленского это смертный приговор! Вот такой вот расклад видится. Эй, Европа, готовьте уже свои комнаты для размещения беженцев из Украины», — обращается Роман П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия с самого начала военной спецоперации по защите Донбасса предлагала Украине немедленно сложить оружие и перейти к мирному урегулированию конфликта.

«Россия ведь даже официально не объявляла Украине войну, как и Украина России. Поэтому, в случае чего, боевые действия можно остановить очень быстро. На это и намекает Лавров. Лучше бы украинцам сложить оружие и отделаться хотя бы этой кровью, иначе её будет в разы больше, а итог будущий и так всем уже известен», — отмечает Mikhail M.

Вежливые люди Elizabeth Arrott

Некоторые комментаторы отмечают, что на стороне России правда и справедливость, поэтому Украине рано или придётся отказаться от своей агрессивной политики и начать разговаривать с Российской Федерацией человеческим языком, не угрожая при этом ядерным оружием.

«Все правильно делает Россия! Защищает свои границы, иначе что было бы? Все войска, ракеты и системы НАТО вскоре стояли бы на Украине. А может быть, даже ядерное оружие. Оно нам надо?» — пишет Антон О.

Часть людей полагает, что никаких гарантий безопасности Украина не заслужила, потому что эта страна по своей воле оказалась под нацистской пятой.

«Зачем? Мы уже один раз простили немцев и т.д. К чему всё привело? Сейчас они же и говорят, что хотят нас уничтожить. Не надо допускать снова таких ошибок», — призывает Евгений М.

«Закончите уже то, что начали. Переговоры какие-то заводят, укры тянут время и дают укрепиться своим нацикам!» — указывает пользователь под псевдонимом «Серый Волк».

Ряд пользователей указывает на то, что процесс денацификации нельзя отдавать в руки, по сути, нацистской украинской власти, иначе все жертвы российского народа окажутся тщетными.

«Как-то глупо это всё. Завтра, допустим, договорятся, и что? Нацисты, о которых заявляют, разве резко пропадут со всей территории Украины? Бред какой-то! Никаких соглашений. Только полная капитуляция Украины с последующей денацификацией под руководством Российской Федерации!» — пишет Саня Г.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в Росси). Украина

Нашлись и те, кто уверены, что любые договорённости с носителями человеконенавистнической идеологии обернуться боком против нашего народа, поэтому нацисты должны объявить о своей полной капитуляции без каких-либо дополнительных условий или гарантий со стороны России.

«Нельзя с нациками договариваться! Только полное их уничтожение. Иначе обесценятся все наши потери! Бандере дали сбежать в Европу, так ведь он успел взрастить себе замену! Нельзя давать даже шанса нацистам сбежать и продолжать работать против России!» — написала Татьяна З.

Напомним, 2 марта министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу Al Jazeera о том, что Россия готова к обсуждению гарантий безопасности Украины в рамках очередного раунда переговоров.