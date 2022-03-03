Ереван, , 15:51 — REGNUM Заявление Баку о том, что со стороны Армении были обстреляны позиции Вооружённых сил (ВС) Азербайджана, не соответствует действительности. Об этом говорится в обращении минобороны Армении, обнародованном 3 марта на сайте ведомства.

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В Ереване отреагировали на обвинения Баку. В Азербайджане заявили, что вечером 2 марта были обстреляны позиции возле населённых пунктов Кёханаби и Эсрик Джирдахан.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем ВС РА», — заявили в армянском ведомстве.

Стоит отметить, что Баку и Ереван регулярно обвиняют другую сторону в обстрелах. Другая сторона эти обвинения, как привило, опровергает.

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