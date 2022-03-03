Казань, 3 марта, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Татарии 39-летнего бывшего главного специалиста государственного казенного учреждения обвиняют в получении взятки. До решения суда он находится под домашним арестом, сообщает МВД по РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

В 2019—2020 годах обвиняемый через посредников и напрямую получал от представителей строительных фирм-подрядчиков незаконные вознаграждения за подписание актов приемки выполненных работ по заключенным ранее госконтрактам на строительно-монтажные работы, в том числе на ремонты школ, детского сада и Дома культуры в Кукморском районе, реконструкцию парка в Балтасинском районе.

Следствием установлено три эпизода незаконного получения денежных средств на общую сумму 830 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сотрудники ГИБДД через двух посредников получали от граждан взятки за содействие в сдаче экзамена на получение водительских прав без фактической проверки знаний. Установлено 20 эпизодов. Общая сумма полученных вознаграждений достигла более 400 тыс. рублей.

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