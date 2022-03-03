Астрахань, , 15:49 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 32 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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3 марта выявлено 355 новых случаев заражения коронавирусом — на 14 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 110 тыс. 658 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 96 тыс. 991 человек был выписан после курса лечения, в том числе 708 — за последние сутки.

За весь период скончались 2844 человека. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.