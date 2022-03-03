Магас, , 15:48 — REGNUM Власти Ингушетии продлили срок действия антиковидных ограничений еще на месяц — до 1 апреля. Указ об этом подписал глава региона Махмуд-Али Калиматов, сообщили 3 марта в пресс-службе руководителя субъекта РФ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, под запретом остается посещение официальных культурных и спортивных мероприятий без предъявления QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за три дня до начала мероприятия. Под ограничения по числу посетителей попадают объекты общепита, банкетные залы, концертные залы и театры. Не разрешено проводить массовые свадебные и похоронные мероприятия.

Также ранее было предъявлено требование к работодателям всех учреждений и организаций перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, в первую очередь старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.