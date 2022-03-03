Москва, , 15:46 — REGNUM Остановка сборки автомобилей из-за дефицита электроники теоретически может повлиять на объёмы производства компании в 2022 году. Однако есть вероятность, что если ситуация с поставками нормализуется, то в последующие периоды компания может увеличить выпуск машин, чтобы компенсировать эту остановку, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

АвтоВАЗ Vazclub.ru

«Не исключено, что компания может увеличить производство и рекламную поддержку тех моделей, которые содержат меньше электронных компонентов, чтобы не останавливать производство в дальнейшем.

Нельзя исключать и того, что компания может начать поиски других поставщиков чипов, чтобы избежать таких остановок в будущем, гарантированно обеспечить себя для дальнейшей работы.

Влияния на автомобильный рынок данная ситуация не окажет, в первую очередь потому, что компания останавливает производство всего лишь на несколько дней, за которые конкуренты вряд ли сместят её с первого места в стране.

Кроме того, нехватка электронных компонентов затронула всё мировое автомобилестроение, такие остановки производства уже делали другие производители, и не исключено, что продолжат в дальнейшем.

Пока ситуацию с дефицитом чипов не удаётся решить, что ставит по удар и другие отрасли машиностроения. Не исключено, что многие автоконцерны в кооперации друг с другом или с поставщиками компонентов в будущем могут начать производство электронных компонентов.

Это может занять несколько лет, но позволит избежать подобных остановок. Возможно, этот путь выберут и отечественные производители автомобилей, что повысит их конкурентоспособность», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сборка автомобилей компании АвтоВАЗ на конвейерах в Тольятти и Ижевске из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов будет приостановлена 5, 9, 10 и 11 марта.

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