Москва,
3 марта 2022, 15:46 — REGNUM Остановка сборки автомобилей из-за дефицита электроники теоретически может повлиять на объёмы производства компании в 2022 году. Однако есть вероятность, что если ситуация с поставками нормализуется, то в последующие периоды компания может увеличить выпуск машин, чтобы компенсировать эту остановку, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
«Не исключено, что компания может увеличить производство и рекламную поддержку тех моделей, которые содержат меньше электронных компонентов, чтобы не останавливать производство в дальнейшем.
Нельзя исключать и того, что компания может начать поиски других поставщиков чипов, чтобы избежать таких остановок в будущем, гарантированно обеспечить себя для дальнейшей работы.
Влияния на автомобильный рынок данная ситуация не окажет, в первую очередь потому, что компания останавливает производство всего лишь на несколько дней, за которые конкуренты вряд ли сместят её с первого места в стране.
Кроме того, нехватка электронных компонентов затронула всё мировое автомобилестроение, такие остановки производства уже делали другие производители, и не исключено, что продолжат в дальнейшем.
Пока ситуацию с дефицитом чипов не удаётся решить, что ставит по удар и другие отрасли машиностроения. Не исключено, что многие автоконцерны в кооперации друг с другом или с поставщиками компонентов в будущем могут начать производство электронных компонентов.
Это может занять несколько лет, но позволит избежать подобных остановок. Возможно, этот путь выберут и отечественные производители автомобилей, что повысит их конкурентоспособность», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, сборка автомобилей компании АвтоВАЗ на конвейерах в Тольятти и Ижевске из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов будет приостановлена 5, 9, 10 и 11 марта.
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