Баку, , 15:44 — REGNUM Приграничные позиции Вооружённых сил (ВС) Азербайджана обстреляли с армянской стороны. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, обстрелы длились 2 марта с 20:50 до 21:16 (с 19:50 до 20:16 мск). Стрельба якобы власть с территории Тавушской области в направлении населённых пунктов Кёханаби и Эсрик Джирдахан.

«Подразделениями нашей армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, потерь среди личного состава и техники нет. Ситуация на границе стабилизировалась.

Напомним, в мае 2021 года Азербайджан «уточняя» в одностороннем порядке границу занял часть территории в Сюникской и Гегаркуникской областях возле Чёрного озера. Периодически там продолжаются перестрелки.