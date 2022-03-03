Париж, , 15:43 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Российского государства Владимиром Путиным. Об этом 3 марта сообщает Елисейский дворец.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Макрон вновь переговорил в четверг со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры с российским президентом продолжались полтора часа», — сообщает агентство AFP.

Затем, в 11:30 по местному времени глава Пятой республики переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Другие подробности не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие переговоры глав России и Франции состоялись 28 февраля по инициативе Парижа. В разговоре, отвечая на претензии Макрона по специальной операции российских войск и на его просьбу о скорейшем урегулировании «нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом российский президент Владимир Путин подчеркнул, что без нейтрального статуса Украины урегулирование конфликта невозможно.

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По словам главы государства, такое урегулирование возможно только при «безусловном учёте законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса».

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