3 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 20:56 — REGNUM В овцеводческих хозяйствах Крыма в разгаре окотная кампания, которая продлится до мая. С начала года во всех хозяйствах региона на свет уже появились более 10 тысяч ягнят. Корреспондент ИА REGNUM побывал в одном из таких хозяйств.

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

В регионе благодаря увеличению поголовья сельскохозяйственных животных прогнозируется рост производства шерсти, молока и мяса. Как пояснили в региональном минсельхозе, одной из главных задач воспроизводства животных является получение и выращивание на каждую матку не менее одного ягненка. Для рационального использования репродуктивного потенциала животных необходима правильная организация, планирование и применение техники разведения овец.

Например, на ферме «Советский экопродукт» Советского района сегодня содержится более 1200 овец породы «Романовская», 15 голов австрийской породы «МеринаЛанд», 10 голов французской «Иль Де Франс» и многих других. Путем вольного скрещивания указанных импортных пород с маточным стадом в декабре — феврале и апреле — мае 2021 года получен приплод в 1200 ягнят. Общее поголовье овец здесь составляет более 1600, 200 ягнят родились с начала 2022 года.

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Овцеводческое хозяйство «Советский экопродукт» Александр Полегенько © ИА REGNUM