Москва, 3 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Актёр Константин Хабенский обратился к своим поклонникам и призвал их «уважать мнение друг друга». Он опубликовал пост в личном Instagram-аккаунте 3 марта.

Пресс-служба кинофестиваля «Меридианы тихого» Константин Хабенский

https://www.instagram.com/p/CaonPTAI46Q/

«Сегодня любое мнение человека, высказавшегося «За» или «Против», вызывает бурю негатива в обществе», — отмечает Хабенский. «Давайте уважать мнение друг друга, давайте хотя бы в социальных сетях не устраивать публичных расправ», — предложил он.

Ранее Константин Хабенский сообщил о своём желании сняться в продолжении «Ночного дозора». «Я бы очень хотел, чтобы был полный метр ещё один — «Дозоров», спустя 15 лет», — сказал он.