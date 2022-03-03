Душанбе, , 15:42 — REGNUM Спикер верхней палаты парламента Таджикистана, мэр Душанбе Рустам Эмомали прибыл с официальным визитом в Баку. Об этом 3 марта сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на пресс-службу Маджлиси милли Маджлиси Оли (парламент) Таджикистана.

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«Рахмона в поездке сопровождают председатели комитетов и руководитель аппарата верхней палаты таджикского парламента», — говорится в сообщении.

Журналисты издания отмечают, что в международном аэропорту имени Гейдара Алиева Рустама Эмомали «тепло встретили заместитель председателя Милли меджлиса Азербайджана, чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Азербайджане и другие официальные представители».