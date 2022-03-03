Москва, 3 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Регионам России необходимо не допустить снижения темпов строительства объектов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

В ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию он обсудил ситуацию, сложившуюся в строительной отрасли.

«Ключевая задача — не допустить снижения темпов строительства там, где мы можем точно их не снижать, а даже увеличивать. Это относится к дорожному строительству, к работам, связанным с капитальным ремонтом, а также к строительству, которое не связано с большой частью импортных материалов», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер рекомендовал «спокойно продолжать строить» и даже попытать увеличивать объёмы строительства.