Поддержка гражданам и бизнесу: эксперт о кредитных каникулах
Москва, 3 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Отношение к законопроекту о кредитных каникулах, конечно, положительное, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
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«Документ должен оказать поддержку гражданам и бизнесу, финансовое положение которых может ухудшиться в ходе разворачивающегося экономического кризиса в стране.
Надо отметить, что подобные меры в РФ вводились в пандемический 2020 год и принесли определенный эффект.
Однако гражданам следует иметь в виду, что начисление процентов за период кредитных каникул не прекращается, и их все равно придется выплатить, хотя и позже.
Кроме того, условия программы реструктуризации, которую предложит банк, могут оказаться не самыми благоприятными. Так что этой мерой не стоит злоупотреблять.
К ней надо относиться скорее как к крайней мере, которая поможет пережить сложный период и восстановить финансовое положение (например, найти новую работу, если человек ее потерял из-за кризиса)», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму правительство РФ внесло законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября 2022 года.
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