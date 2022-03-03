Курск, 3 марта 2022, 15:37 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 92 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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3 марта зарегистрирован 661 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на десять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 106 тыс. 207 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 89 тыс. 217 пациентов, в том числе 727 — за последние сутки.
Всего скончались 2296 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.