Курск, , 15:37 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 92 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

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3 марта зарегистрирован 661 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на десять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 106 тыс. 207 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 89 тыс. 217 пациентов, в том числе 727 — за последние сутки.

Всего скончались 2296 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.