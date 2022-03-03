Брянск, , 15:45 — REGNUM Виновными в незаконном обороте наркотиков признал 18-летнего жителя Мурманска и его 19-летнего приятеля без определённого места жительства Бежицкий районный суд Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 марта в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Молодые люди приобрели партию сильнодействующего растительного наркотика. Желая подзаработать, они намеревались распространить запрещённое вещество в Бежицком и Советском районах Брянска, однако были задержаны оперативниками.

В судебном заседании злоумышленники признали свою вину. Им назначено девять лет шесть месяцев и восемь лет девять месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.