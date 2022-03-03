Москва, 3 марта 2022, 15:44 — REGNUM Невозможно предотвратить проникновение фейков в информационное пространство. Об этом 3 марта заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению эксперта, полностью ограничить общество от такого явления невозможно. Поэтому целесообразно научить граждан отличать достоверную информацию от вбросов.
«Россия не допускала проникновения фейков. Это неотъемлемая часть информационной природы, в которой мы живем. И нет возможности организовать информационное пространство таким образом, чтобы фейков не было. Сделать здесь ничего нельзя, кроме как повышать уровень образованности самого населения», — сказал Мариничев.
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