Москва, 3 марта 2022, 15:44 — REGNUM Невозможно предотвратить проникновение фейков в информационное пространство. Об этом 3 марта заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Враньюс. Фейк. СМИ
Враньюс. Фейк. СМИ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению эксперта, полностью ограничить общество от такого явления невозможно. Поэтому целесообразно научить граждан отличать достоверную информацию от вбросов.

«Россия не допускала проникновения фейков. Это неотъемлемая часть информационной природы, в которой мы живем. И нет возможности организовать информационное пространство таким образом, чтобы фейков не было. Сделать здесь ничего нельзя, кроме как повышать уровень образованности самого населения», — сказал Мариничев.

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