Липецк, , 15:35 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 111 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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3 марта выявлено 825 новых случаев заражения коронавирусом — на 12 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 129 тыс. 530 случаев заражения.

За весь период наблюдения 115 тыс. 438 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 1949 — за последние сутки.

За весь период скончались 3305 человек. Подтверждено десять новых летальных случаев за последние сутки.