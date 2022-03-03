Москва, 3 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Летом 2022 года в РФ стоит ждать роста стоимости туров, так как это будет естественная реакция туроператоров и гостиниц на их усугубившееся положение в условиях санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявила профессор, руководитель департамента туризма и гостиничного бизнеса финансового университета Татьяна Розанова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«С одной стороны, роста стоимости туров внутри РФ стоит ожидать. Это естественная реакция туроператоров и гостиниц на возможность поправить свое финансовое состояние, еще до конца не восстановившееся в условиях пандемии и усугубившееся в условиях принятых санкций, — сказала она. — Однако следует иметь в виду, что если туроператоры и гостиницы задерут цены, то поток туристов существенно сожмется. Многие потенциальные отдыхающие попросту останутся дома. С другой стороны, никто не отменял еще один путь — увеличение потока за счет снижения цены».

Как пояснила эксперт, если жители РФ решат отдыхать на российских курортах, то на фоне спроса туроператоры могут снизить цены и увеличить поток.

«Главное — не жадничать, — пояснила Розанова. — В случае увеличения потока можно нивелировать влияние инфляции, оставив цены прежними. Таким образом, выручка операторов остается на прежнем уровне, но осуществляется социальная поддержка конечных потребителей туристских услуг».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что российский турбизнес может переориентироваться на развитие и поддержку внутреннего туризма.