Москва, , 15:50 — REGNUM Ректор бизнес-школы «Сколково» Юрий Левин осудил конфликт на Украине и назвал его личной трагедией. Его заявление по поводу военной спецоперации России по защите Донбасса опубликовано в соцсети Linkedin.

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Левин выразил соболезнования всем, кто вовлечён в конфликт, и подчеркнул, что «ничто не может оправдать насилие и смерть невинных людей». По его словам, его родные и друзья живут в России, на Украине, в США и Канаде, поэтому украинские события для него — очень личная трагедия.

Ректор бизнес-школы подчеркнул, что обязан «подготовить новое поколение лидеров, которые не допустят» повторения подобных событий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские комики обратились к президенту Владимиру Путинус просьбой «остановить военные действия на территории Украины и урегулировать несогласия с помощью переговоров». Российский лидер, объявляя о начале спецоперации на Украине, подчёркивал, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию этой страны, на защиту республик Донбасса от киевского режима. Действия российских военных не направлены против жителей Украины и её гражданской инфраструктуры.

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