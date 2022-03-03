Москва,
3 марта 2022, 15:34 — REGNUM Пара USD/RUB в ходе торгов 3 марта переписала исторический максимум, поднявшись до отметки 118 руб./доллар, даже несмотря на то, что с 3 марта ЦБ РФ обязал брокеров и банкиров брать комиссию 30% за совершение сделок по покупке евро и долларов на валютной бирже, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
Курс валют к рублю
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Сразу после этого многие обратили внимание на китайский юань, курс которого резко взлетел вверх. Сейчас он составляет 19,0 руб. против уровня 12,0 руб. в середине февраля.
Таким образом, меры Центробанка показали низкую эффективность в условиях экономической блокады России и заморозки его золотовалютных резервов.
Введение заградительной комиссии при покупке валюты по сути создает в стране два курса: один — рыночный, другой — официальный. Они будут отличаться друг от друга на 30%.
Покупать и продавать валюту, имея спред в 30%, невыгодно никому — ни спекулянтам, ни простым обывателям.
Частично эта мера снизит спрос граждан на валюту как на средство сбережения, но кому она по-прежнему будет нужна для обеспечения жизнедеятельности, и ее будут покупать по любому курсу», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России ввел комиссию в размере 30% для физических лиц при покупке иностранной валюты на бирже.
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