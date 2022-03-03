Копенгаген, , 15:34 — REGNUM Датская компания LEGO прекращает поставки своих конструкторов в Россию из-за проведения спецоперации на территории Украины. Об этом 3 марта сообщает Finans.dk.

Человечки LEGO (сс) eak_kkk

«Мы приостановили всю транспортировку продукции в Россию из-за действия санкций и непредсказуемой среды, в которой приходится работать», — заявил представитель компании Бенджамин Хьорт. На сайте LEGO также объявила о пожертвовании в размере 110 млн крон (более $16,5 млн) «на поддержку народа Украины».

Ранее ритейлер одежды H&M приостановил свои продажи в России.«HM.com временно не работает», — говорится на сайте компании.

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