Копенгаген, 3 марта, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Датская компания LEGO прекращает поставки своих конструкторов в Россию из-за проведения спецоперации на территории Украины. Об этом 3 марта сообщает Finans.dk.

(сс) eak_kkk Человечки LEGO

«Мы приостановили всю транспортировку продукции в Россию из-за действия санкций и непредсказуемой среды, в которой приходится работать», — заявил представитель компании Бенджамин Хьорт. На сайте LEGO также объявила о пожертвовании в размере 110 млн крон (более $16,5 млн) «на поддержку народа Украины».

Ранее ритейлер одежды H&M приостановил свои продажи в России.«HM.com временно не работает», — говорится на сайте компании.