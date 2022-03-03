Чита, 3 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Более 40 населенных пунктов Забайкалья обеспечат сотовой связью и интернетом в 2022 году. Подробности с совещания у губернатора Александра Осипова 3 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Село

Как сообщил министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Илья Золотухин, общее количество населенных пунктов, где нет сотовой связи и интернета — 229.

«Из них в этом году 127 населенных пунктов обеспечим средствами связи по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства». Остальным 102 населенным пунктам необходимо финансирование на эти цели. Будем решать этот вопрос совместно с операторами связи», — доложил главе региона Илья Золотухин.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил рассмотреть возможности финансирования, отметив, что следует внимательнее отнестись к распределению средств в период действия санкций.

«У многих есть ощущение неопределенности, тревоги и так далее на счет будущего. У меня, как у опытного экономиста и финансиста, четкое убеждение, что никаких вопросов и проблем у нас не будет из-за санкций. Могут быть какие-то технические и временные трудности, но сейчас ведется большая работа, чтобы улучшать положение, жизнь граждан», — сказал Александр Осипов.

В ходе совещания министр ЖКХ также уточнил, что в 124 населенных пунктах есть только голосовая связь 2G. Вопрос обеспечения их мобильным интернетом специалисты ведомства обсудили с операторами, в приоритет поставили 22 населенных пункта с численностью более 500 человек.

Так сотовой связью и интернетом обеспечат более 14 тысяч человек.

Губернатор региона, резюмируя встречу, поблагодарил операторов за помощь и сотрудничество.

«Ваша миссия доброжелательная и добросовестная к потребителям, в том числе и потенциальным. Ваша работа для всех крайне важна, крайне полезна. Нужно, чтобы в самых современных условиях жили люди. И сейчас у нас душа болит в крае за то, что за год у нас могут случиться масштабные пожары и наводнения, а некоторые люди у нас никому сообщить или позвонить не могут. Такого быть не должно, это первоочередная наша задача, чтобы у людей была связь», — сказал Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае завершена реализация проекта «Информационная инфраструктура» по подключению социально значимых объектов к интернету: он реализовывался с 2019 по 2021 год.

Читайте также: Все социально значимые объекты Забайкалья обеспечены доступом к интернету