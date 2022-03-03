Париж, , 15:32 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Елисейский дворец.

Франция. Елисейский дворец Thomas Faivre-Duboz

«Телефонный разговор с российским президентом длился 1 час 30 минут. Это третьи по счету переговоры между двумя лидерами», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Франции проявляет инициативу для общения с Путиным, и не раз общался лично с президентом РФ.

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