Москва, , 15:32 — REGNUM Россия оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение параолимпийской сборной от Игр-2022. Об этом 3 марта заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Олег Матыцин Duma.gov.ru

По его словам, решение отстранить сборную России является грубым нарушением прав спортсменов и манипулированием ценностями Олимпийской хартии и человеческой жизни в политических целях.

«Мы сейчас вырабатываем юридическую позицию для того, чтобы подать иски по защите прав наших спортсменов, по недопущению дискриминации спортсменов по национальному признаку», — сказал Матыцин.

Он добавил, что иск готовится в оперативном порядке, чтобы его успели рассмотреть до начала Параолимпийских игр и церемонии открытия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный параолимпийский комитет (МПК) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в Параолимпийских играх.

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