Выборг, Ленинградская область, 3 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Выборге отреставрируют здание Инженерного дома конца XVIII века постройки, а затем разместят в нем краеведческий музей. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Инженерный дом в Выборге

До конца текущего года будут разработаны проекты реставрации архитектурной достопримечательности и экспозиции краеведческого музея, который разместится на его площадях после ремонта. На ней посетители смогут познакомиться с историей Выборга и узнать о природе Карельского перешейка. Кроме того, в здании Инженерного дома появится музейный магазин и небольшое кафе.

На данный момент краеведческие экспозиции, посвящённые истории Выборга и Карельского перешейка, и в целом истории края, занимают залы Выборгского замка, где они впервые начали формироваться более 60 лет назад. В ближайшие годы начнется реставрация главного корпуса замка и прилегающих к нему флигелей и башен. Поэтому вопрос о месте размещения экспозиции краеведческого музея сегодня особенно актуален.

«Научно-методический совет Выборгского музея-заповедника планирует разместить экспозиции краеведческого музея в здании Инженерного дома после завершения в нем ремонтно-реставрационных работ», — пояснили в администрации региона.

Напомним, Инженерный дом расположен в центре города на Петровской улице. Проект здания был разработан в 1773 году архитектором Карлом Шпекле, для петербургского купца К. Гуттуева. На протяжении XIX столетия, здесь жили командир и офицеры инженерной команды. Позже здесь же размещалось Инженерное управление Выборгской крепости.