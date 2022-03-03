* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Международная организация Human Rights Watch утверждает, что с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, они нарушили права женщин практически во всех областях. По данным организации, у большого числа активисток за права женщин нет иного выбора, кроме как бежать от насилия со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и этой возможности они лишились из-за нового приказа «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Женщины (сс) Hashoo Foundation USA

«Подавляющее большинство средних школ для девочек закрыты», — говорит Хизер Барр, глава отдела по делам женщин в Human Rights Watch.

Говоря об открытии университетов, она отметила, что многие девушки не могут вернуться в вузы, потому что доступ к профессиям, на которые они учились, в настоящее время ограничен. Барр также напомнила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили женщинам работать в большинстве сфер.

Представитель международной организации добавила, что новые законы затрудняют женщинам и девочкам доступ к медицинскому обслуживанию, потому что они требуют, чтобы их сопровождал махрам (близкий родственник-мужчина). Также, по её словам, женщинам и девочкам, столкнувшимся с насилием, некуда обратиться.

Несколько девушек рассказали Human Rights Watch, что они терпят всё это в надежде, что однажды поедут учиться за границу, но последний приказ радикалов разрушил эту мечту.

Недавно пресс-секретарь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что женщинам не разрешается выезжать за границу без махрама.