Саратов, , 15:58 — REGNUM В Саратове суд признал виновным начальника центрального района водоснабжения цеха водопроводных сетей ООО «Концессии водоснабжения» в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека. По информации следственного управления СКР по Саратовской области, обвиняемому назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.

Котлован никак не ограждён Дарья Антонова © ИА REGNUM

В июне 2021 года компания производила вскрышные ремонтные работы сетей коммуникаций рядом с домом №97 по улице Рабочая города Саратова. При этом участок не был оборудован соответствующим ограждением, который бы предотвратил падение людей в вырытый котлован. Вечером 12 июня по улице проходил 58-летний местный житель. Из-за отсутствия ограждения он упал в котлован. В результате от полученных травм мужчина скончался. Экспертиза установила, что смерть горожанина наступила в результате тупой травмы головы с кровоизлиянием и отеком головного мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля рабочий проводил работы по демонтажу станции на улице Александрова в городе Волжском. На крыше четырехэтажного строения в нарушение правил по охране труда он находился без предохранительного пояса. Мужчина сорвался с высоты и получил травмы несовместимые с жизнью.

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