Москва, 3 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Гражданам России не следует воспринимать всерьез антироссийскую пропаганду, которую пытаются развернуть в обществе. Об этом 3 марта заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

По словам эксперта, жителям России следует скептически относиться к потоку информации, который распространяют страны Запада и спецслужбы Украины.

«Важна не сама информация, а её интерпретация, когда звонят или пересылают что-то обращают внимание, чтобы человек картинку, фотографию, текст интерпретировал так, как хотят злоумышленники. Поэтому нужно очень цинично, прошу меня правильно понять, относится к подобного рода рассылкам, телефонным звонкам и не принимать их близко к сердцу. Потому что, с высокой долей вероятности, эта информация некорректна и вам просто пытаются навязать какую-то конкретную точку зрения», — сказал Мариничев.