Чита, , 15:27 — REGNUM Прокурора Забайкальского края известила о завершении расследования уголовного дела в отношении ранее судимых жителей поселка при станции Харанор Забайкальского района 26 и 19 лет. Как сообщает 3 марта телеграм-канал ведомства, речь идет о жестоком убийстве.

Убийство kropekk_pl

По версии следствия, в ночь на 21 августа 2021 г. в гараже после совместного распития спиртного на почве ссоры из внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемые совместно и согласованно нанесли потерпевшему удары по голове руками, куском металлической рельсы, кувалдой.

Затем каждый из них нанес удары ножом по телу потерпевшего. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных несовместимых с жизнью повреждений. Обвиняемые причастность к инкриминируемому преступлению признали, содержатся под стражей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд. В случае признания вины мужчинам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье по итогам 2021 года отмечено снижение уровня криминальных проявлений. Всего в регионе за этот период зарегистрировано 21 707 преступлений, что на 4,4% меньше чем в 2020 году. При этом по ДФО снижение составило 1,9%, а в целом по России возросло — на 0,9%.

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