Каир, 3 марта, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули объявил о введении особых мер для предотвращения голода в стране. Об этом 3 марта сообщает Masry-al-Youm.

Securityconference.org Абдель Фаттах ас-Сиси

Ранее президент страны Абдель Фаттах Эль-Сиси поручил добиться местного производства мяса и молочных продуктов, которое удовлетворит потребности местного рынка и снизит расходы на импорт из-за рубежа.

«Стратегия развития животноводства основана на нескольких пунктах, а именно: создание и обновление базы данных поголовья скота в стране, расширение национального проекта по производству говядины, помимо проведения генетического улучшения, селекции новых пород, а также развитие центров сбора молока и оказание необходимой ветеринарной помощи для сохранения здоровья животных», — заявили в правительстве Египта.