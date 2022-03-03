Краснодар, , 15:25 — REGNUM Директор Краснодарской казачьей школы №8 имени Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова потомственная казачка Лидия Цимбал поддержала решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассеи пожелала сил и мужества российским солдатам и офицерам, вставшим на защиту мирного населения.

Кубанские казачки Николай Хижняк © ИА REGNUM

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«Сегодня на Украине поднимает голову фашизм. Как я могу к этому относиться?! Конечно, отрицательно. К этому никто не может относиться по-другому. Я потомственная казачка. Мой дед Савченко Козьма Петрович одним из первых вступил в Кубанский казачий кавалерийский корпус, а тогда это была первая казачья сотня в станице Кущёвской. Он участвовал в Кущёвской атаке, а затем отступал к городу Белореченску. В устрашение фашисты, собрав жителей Белореченска, раздавили моего деда танками. И поэтому я, воспитывая детей нашей школы, воспитывая своего собственного сына, конечно, хочу, чтобы был мир. Конечно, хочу, чтобы не было этого озверелого фашизма на нашей земле», — подчеркнула потомственная казачка.

ИА REGNUM сообщало, что с 24 февраля продолжается специальная военная операция России по защите Донбасса от украинской агрессии. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооружённых сил России освобождают территорию от ВСУ.

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